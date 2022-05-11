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Визначилось майбутнє К'єлліні у Ювентусі

Сьогодні 14:25 157 0
Джорджо К'єлліні покине Ювентус
Визначилось майбутнє К'єлліні у Ювентусі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Джорджо К'єлліні

Джерело - isport.ua.

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні влітку може покинути туринський клуб.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

К'єлліні має кілька варіантів з МЛС для продовження кар'єри, а одним з цікавих клубів є Лос-Анджелес.

Сам італієць ще не вибрав собі клубу, проте Ювентус розраховує влітку підписати нового захисника.

У поточному сезоні К'єлліні зіграв 19 матчів у чемпіонаті Італії, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що К'єлінні завершить кар'єру в збірній Італії.

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