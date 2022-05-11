Визначилось майбутнє К'єлліні у Ювентусі

Джерело - isport.ua.
Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні влітку може покинути туринський клуб.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
К'єлліні має кілька варіантів з МЛС для продовження кар'єри, а одним з цікавих клубів є Лос-Анджелес.
Сам італієць ще не вибрав собі клубу, проте Ювентус розраховує влітку підписати нового захисника.
У поточному сезоні К'єлліні зіграв 19 матчів у чемпіонаті Італії, в яких не відзначився результативними діями.
Раніше повідомлялося, що К'єлінні завершить кар'єру в збірній Італії.