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Заряджай на Збірну України у товариському матчі проти Борусcії!

Сьогодні 09:21 224 0
Заряджай на Збірну України у товариському матчі проти Борусcії!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 травня збірна України проведе товариський матч проти “Боруссії” з Менхенгладбаху у Німеччині. Зустріч почнеться о 21:45 за київським часом. 

Поєдинок з Боруссією стане першим матчем для збірної України в рамках підготовки до матчу відбору на ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня. Також ця серія товариських матчів направлена на підтримку України та підняття бойового козацького духу українців! 

Наразі “Боруссія” займає 10 місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. Аналітики Parimatch Ukraine оцінюють шанси на перемогу нашої Збірної у сьогоднішньому матчі у 40%, ймовірність, що переможуть господарі – у 31%, та те, що в основний час команди зіграють внічию – у 29%. Зробити власний прогноз та додати драйву до перегляду можна на платформі першого легального букмекера Parimatch Ukraine. 

Сьогоднішня гра пройде на стадіоні Боруссія Парк. Для українців вхід на арену є безкоштовним. Подивитись матч в прямому ефірі можна на телеканалі “Футбол 1”, сервісі OLL.tv, а також на офіційному каналі УАФ в Youtube. 

Вболіваймо за Україну! Заряджай на своїх! 

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