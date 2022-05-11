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Клопп: Грандіозний виступ Ліверпуля

Сьогодні 10:12 213 0
Юрген Клопп прокоментував перемогу над Астон Віллою
Клопп: Грандіозний виступ Ліверпуля
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив перемогу над Астон Віллою у 33 турі АПЛ.

Про це розповів сам німецький фахівець.

"Не думаю, що ми могли легко перемогти. Астон Вілла - це команда високого рівня. На нас тиснуло все, що вони робили.

У нас своя ситуація зараз. Якщо хочеш виграти матч на виїзді, потрібно знаходити простір.

Суперник зіграв дуже добре. Нам потрібна година, щоб увійти в гру. І до того, як ми увійшли до гри, рахунок був 1:1. Тому я дуже гордий. Грандіозний виступ у середині травня", – сказав Клопп.

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