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УЄФА оголосила про новий формат єврокубків

Сьогодні 18:33 420 0
У Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій виступатимуть по 36 команд замість 32
УЄФА оголосила про новий формат єврокубків
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Виконком УЄФА прийняв новий формат єврокубків з сезону 2024/25.

Про це повідомляє пресслужба Спілки європейських футбольних асоціацій.

Основна сітка Ліги чемпіонів буде розіграна за "швейцарською системою".

Поділу на групи більше не буде. На цьому етапі команди мали провести по 10 матчів, однак тепер УЄФА вирішила скоротити дистанцію до 8 матчів проти різних суперників (4 виїзних, 4 домашніх).

У Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій виступатимуть по 36 команд замість 32.

Додаткові місця будуть розподілені наступним чином:

  Одне місце отримає 3-й клуб 5-ї асоціації за рейтингом УЄФА.

  Одне місце отримає національний чемпіон шляхом збільшення квоти з чотирьох до п’яти клубів, які проходитимуть кваліфікацію за так званим "Шляхом чемпіонів".

  Фінальні 2 місця отримають асоціації з найкращими колективними виступами їхніх клубів у минулому сезоні (загальна кількість отриманих балів буде ділитись на кількість клубів-учасників).

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