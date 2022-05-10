Перехід Голанда коштуватиме Манчестер Сіті майже 250 млн євро

Стала відома повна вартість переходу Ерлінга Голанда у Манчестер Сіті

Трансфер нападника Боруссії Д Ерлінга Голанда коштуватиме Манчестер Сіті 213 млн фунтів (248,5 млн євро).

Про це повідомляє The Telegraph.

Англійський клуб активує опцію викупу норвежця у дортмундської Борусії за 75 млн євро (64 млн фунтів).

За 5-річним контрактом форвард заробить 107 млн ​​фунтів (у цю суму включено підписний бонус). Представники та агенти футболіста отримають до 50 млн євро (42 млн фунтів).

Цього сезону форвард забив 28 голів і віддав 7 передач у 29 матчах за Борусію у всіх турнірах

Раніше Голанд пройшов медогляд для Манчестер Сіті.