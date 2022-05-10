Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
08.05.2022 18:36 56494
Усик - очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Сьогодні 12:53 88
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Сьогодні 12:16 107
Паралімпійська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Вчора 17:51 479
Зінченко - у збірній туру АПЛ за версією WhoScored
Вчора 17:39 391
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 14:16 10520
Де Дзербі розірве контракт з Шахтарем - ЗМІ
Вчора 11:37 615
Рейтинг WTA: Калініна повторила власний рекорд
Вчора 11:07 212402
Героям Слава! Фантастичний гол, гольові передачі та історичний дебют: знаковий вікенд для українського футболу
Вчора 10:23 574
Асист Маліновського допоміг Аталанті перемогти Спецію Коваленка: результати матчів Серії А
08.05.2022 23:45 802
Прямі трансляції

Перехід Голанда коштуватиме Манчестер Сіті майже 250 млн євро

Сьогодні 13:13 63 0
Стала відома повна вартість переходу Ерлінга Голанда у Манчестер Сіті
Перехід Голанда коштуватиме Манчестер Сіті майже 250 млн євро
Фото - gettyimages
#Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - telegraph.co.uk.

Трансфер нападника Боруссії Д Ерлінга Голанда коштуватиме Манчестер Сіті 213 млн фунтів (248,5 млн євро).

Про це повідомляє The Telegraph.

Англійський клуб активує опцію викупу норвежця у дортмундської Борусії за 75 млн євро (64 млн фунтів).

За 5-річним контрактом форвард заробить 107 млн ​​фунтів (у цю суму включено підписний бонус). Представники та агенти футболіста отримають до 50 млн євро (42 млн фунтів).

Цього сезону форвард забив 28 голів і віддав 7 передач у 29 матчах за Борусію у всіх турнірах

Раніше Голанд пройшов медогляд для Манчестер Сіті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Помер 11-разовий призер Паралімпіади Дубров Помер 11-разовий призер Паралімпіади Дубров 1333
Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції 1277
У Реалі вражені грою Луніна в матчі з Атлетіко У Реалі вражені грою Луніна в матчі з Атлетіко 1522
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 3588
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 10520
Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну 1140
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15227 12
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 85310
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24905
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12309
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18549
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5400