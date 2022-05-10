Перехід Голанда коштуватиме Манчестер Сіті майже 250 млн євро

Джерело - telegraph.co.uk.
Трансфер нападника Боруссії Д Ерлінга Голанда коштуватиме Манчестер Сіті 213 млн фунтів (248,5 млн євро).
Про це повідомляє The Telegraph.
Англійський клуб активує опцію викупу норвежця у дортмундської Борусії за 75 млн євро (64 млн фунтів).
За 5-річним контрактом форвард заробить 107 млн фунтів (у цю суму включено підписний бонус). Представники та агенти футболіста отримають до 50 млн євро (42 млн фунтів).
Цього сезону форвард забив 28 голів і віддав 7 передач у 29 матчах за Борусію у всіх турнірах