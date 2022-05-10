Манчестер Сіті встановив новий рекорд клубу в АПЛ

Новий рекорд Сіті

Манчестер Сіті у матчі 36 туру АПЛ обіграв Ньюкасл із рахунком 5:0.

Про це повідомляє StatCity.

Команда Жузепа Гвардіоли зіграла 21 сухий матч у нинішньому розіграші АПЛ, що є рекордом клубу.

Попередній рекорд було встановлено у сезоні-2018/19, коли "міщани" провели 20 сухих матчів.

Зазначимо, що до кінця сезону залишилося провести ще три матчі — проти Вулвергемптону, Вест Гема та Астон Вілли.

Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 86 очок після 35 матчів. Позаду йде Ліверпуль – 83 очки і ті ж 35 ігор.

Раніше Голанд пройшов медогляд для Манчестер Сіті.