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Манчестер Сіті встановив новий рекорд клубу в АПЛ

Сьогодні 12:12 199 0
Новий рекорд Сіті
Манчестер Сіті встановив новий рекорд клубу в АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті

Джерело - football.ua.

Манчестер Сіті у матчі 36 туру АПЛ обіграв Ньюкасл із рахунком 5:0.

Про це повідомляє StatCity.

Команда Жузепа Гвардіоли зіграла 21 сухий матч у нинішньому розіграші АПЛ, що є рекордом клубу.

Попередній рекорд було встановлено у сезоні-2018/19, коли "міщани" провели 20 сухих матчів.

Зазначимо, що до кінця сезону залишилося провести ще три матчі — проти Вулвергемптону, Вест Гема та Астон Вілли.

Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 86 очок після 35 матчів. Позаду йде Ліверпуль – 83 очки і ті ж 35 ігор.

Раніше Голанд пройшов медогляд для Манчестер Сіті.

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