Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції

Раніше Петрова брала участь у мітингах у Новій Каховці

Джерело - Чемпіон.

Українську арбітриню Ірину Петрову в окупованій Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада.

Близько 16:00 9 травня 37-річну українку біля під’їзду свого будинку забрала група людей в цивільному одязі з георгіївськими стрічками.

За словами очевидців, чоловіки були в нетверезому стані та примусово відвели дівчину до відділення поліції, де вона зараз і знаходиться.

Нагадаємо, що Петрова брала участь у мітингах у Новій Каховці.