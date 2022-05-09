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Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції

Сьогодні 19:48 163 0
Раніше Петрова брала участь у мітингах у Новій Каховці
Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції
#Петрова

Джерело - Чемпіон.

Українську арбітриню Ірину Петрову в окупованій Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада.

Близько 16:00 9 травня 37-річну українку біля під’їзду свого будинку забрала група людей в цивільному одязі з георгіївськими стрічками.

За словами очевидців, чоловіки були в нетверезому стані та примусово відвели дівчину до відділення поліції, де вона зараз і знаходиться.

Нагадаємо, що Петрова брала участь у мітингах у Новій Каховці.

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