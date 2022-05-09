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Миколенко: З кожною грою почуваю себе більш впевненим

Сьогодні 19:17 174 0
Українець прокоментував дебютний гол за "ірисок"
Миколенко: З кожною грою почуваю себе більш впевненим
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард допомагає новачку команди Віталію Миколенку адаптуватися до АПЛ.

Про це українець розповів пресслужбі клубу.

"Коли я забив, всі прибігли до мене. Це мене порадувало, тому що такі речі додають неймовірної впевненості. Це чудове відчуття і я дуже радий відсвяткувати цей момент з моїми партнерами по команді. І вболівальники... Вау. Наші фанати блискучі, будь то виїзний матч чи домашній. Немає значення, де ми граємо. Хочу їм дуже сильно подякувати, обожнюю їх".

  Також, Лемпард оцінив гру Миколенка

"З кожною грою почуваю себе все більш впевненим. Головний тренер допомагає в цьому, особливо під час перерв між матчами, коли ми маємо можливість попрацювати на тренуваннях", - сказав Миколенко.

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Допис, поширений Everton (@everton)

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