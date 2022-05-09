Миколенко: З кожною грою почуваю себе більш впевненим

Головний тренер Евертона Френк Лемпард допомагає новачку команди Віталію Миколенку адаптуватися до АПЛ.

Про це українець розповів пресслужбі клубу.

"Коли я забив, всі прибігли до мене. Це мене порадувало, тому що такі речі додають неймовірної впевненості. Це чудове відчуття і я дуже радий відсвяткувати цей момент з моїми партнерами по команді. І вболівальники... Вау. Наші фанати блискучі, будь то виїзний матч чи домашній. Немає значення, де ми граємо. Хочу їм дуже сильно подякувати, обожнюю їх".