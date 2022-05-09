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Зінченко потренувався з 10-річним біженцем з України

Сьогодні 18:30 200 0
Український захисник розповів про історію 10-річного Андрія
Зінченко потренувався з 10-річним біженцем з України
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко провів тренування з 7-річним хлопчиком з України на базі англійського клубу.

Про це українець повідомив у своєму Інстаграмі.

"Це Андрій. Йому 10 років. Сьогодні він знаходиться вже у безпеці. Як і більшість українців, він був змушений разом з родиною залишити свою домівку через війну. Ще 75 днів тому цей хлопчик мріяв стати футболістом і безтурботно тренувався зі своєю командою. Сьогодні ж він мріє лише про одне – про мир у нашій країні. Про спокій. Про нормальне життя у себе вдома".

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"Мені дуже боляче від того, що через війну, розв’язану росією, таких дітей, як Андрій, сьогодні в Україні дуже багато. Позбавлених дитинства, а ще гірше - життя. Я вірю, що скоро настане день нашої, української, перемоги. І всі дітки зможуть знову проживати своє безтурботне дитинство, сповнене дитячих мрій та позитивних емоцій, які сьогодні на кілька хвилин зміг відчути Андрій на тренуванні Манчестер Сіті. Слава Україні", - написав Зінченко.

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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