Манчестер Сіті найближчим часом оголосить про трансфер Голанда

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Сіті найближчим часом офіційно анонсує перехід форварда Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Оголошення про трансфер очікується цього тижня. Раніше повідомлялося, що 21-річний форвард остаточно узгодив всі деталі співпраці з англійським клубом. Усна домовленість між сторонами була досягнута ще на початку квітня.
В Манчестері Голанд зароблятиме 30 млн євро на рік. Контракт підписано до 2027 року. Трансфер обійдеться у 75 млн євро.
У поточному сезоні норвежець забив 28 голів та віддав вісім гольових передач у 29 матчах за клуб.
Нагадаємо, Баварія відмовилась від трансферу Голанда.