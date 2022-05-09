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Манчестер Сіті найближчим часом оголосить про трансфер Голанда

Сьогодні 12:38 147 0
Ерлінг Голанд влітку стане гравцем Манчестер Сіті
Манчестер Сіті найближчим часом оголосить про трансфер Голанда
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Сіті найближчим часом офіційно анонсує перехід форварда Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Оголошення про трансфер очікується цього тижня. Раніше повідомлялося, що 21-річний форвард остаточно узгодив всі деталі співпраці з англійським клубом. Усна домовленість між сторонами була досягнута ще на початку квітня.

В Манчестері Голанд зароблятиме 30 млн євро на рік. Контракт підписано до 2027 року. Трансфер обійдеться у 75 млн євро.

У поточному сезоні норвежець забив 28 голів та віддав вісім гольових передач у 29 матчах за клуб.

Нагадаємо, Баварія відмовилась від трансферу Голанда.

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