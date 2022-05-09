Манчестер Сіті найближчим часом оголосить про трансфер Голанда

Ерлінг Голанд влітку стане гравцем Манчестер Сіті

Манчестер Сіті найближчим часом офіційно анонсує перехід форварда Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Оголошення про трансфер очікується цього тижня. Раніше повідомлялося, що 21-річний форвард остаточно узгодив всі деталі співпраці з англійським клубом. Усна домовленість між сторонами була досягнута ще на початку квітня.

В Манчестері Голанд зароблятиме 30 млн євро на рік. Контракт підписано до 2027 року. Трансфер обійдеться у 75 млн євро.

У поточному сезоні норвежець забив 28 голів та віддав вісім гольових передач у 29 матчах за клуб.

Нагадаємо, Баварія відмовилась від трансферу Голанда.