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Голанд відмовив Реалу та Барселоні заради переходу у Манчестер Сіті

Сьогодні 15:25 233 0
Ерлінг Голанд влітку змінить клуб
Голанд відмовив Реалу та Барселоні заради переходу у Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - theathletic.com.

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд вирішив продовжити кар'єру у Манчестер Сіті, попри інтерес Реала та Барселони.

Про це повідомляє The Athletic.

Керівництво місцян сподівається, що перехід 21-річного Голанда дозволить їм уперше здобути перемогу у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що сторони закрили угоду щодо трансферу Голанда у літнє трансферне вікно.

У поточному сезоні норвежець забив 28 голів та віддав вісім гольових передач у 29 матчах за клуб.

Нагадаємо, Баварія відмовилась від трансферу Голанда.

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