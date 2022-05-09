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Погба вирішив покинути АПЛ

Сьогодні 10:28 255 0
Поль Погба влітку змінить клуб
Погба вирішив покинути АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Поль Погба

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба прагне перебратися в інший чемпіонат влітку.

Про це повідомив журналіст Давід Орнштайн в ефірі NBC.

Раніше з’являлася інформація, що в послугах француза зацікавлений Ман Сіті. За інформацією джерела, перехід в стан "містян" є малоймовірним.

Сам Погба хоче покинути Англію та приєднатися до команди з Іспанії, Італії або Франції. Футболіст не продовжуватиме контракт з МЮ. Його трансфер в Ман Сіті буде можливий лише в тому випадку, якщо англійський гранд запропонує 29-річному хавбеку контракт із хорошою зарплатнею.

У поточному сезоні на рахунку Погба 1 гол та 9 результативних передач у 20 матчах за МЮ в АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розглядає Гаві в якості заміни Погба.

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