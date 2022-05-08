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Благодійний матч Кременя завершився з хокейним рахунком

Сьогодні 16:26 148 0
Благодійний матч Кременя завершився з хокейним рахунком
#Кремінь

Джерело - footboom.com.

ФК Кремінь у Павлиші зіграв благодійний матч на підтримку військових з аматорським Колосом.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Кременчука.

Варто зазначити, що початок зустрічі був дуже радісним для селищних глядачів і невдалим для професіоналів - з пропущеного гола на 7-й хвилині. Після виконання стандарту красивим голом "Колос" відкрив рахунок. Після пропущеного м'яча кременчужани зібралися і розпочали грати у свій футбол. У підсумку - хокейна перемога Кременя - 10:1 (відзначилися Галата, Кучеренко, Ульянко та гравці на перегляді).

Після матчу селищний голова Віталій Береза подякував командам за гру і за те, що завдяки цьому матчу вдалося зібрати певну суму коштів для потреб військових. До та під час матчу всі присутні на стадіоні мали можливість зробити свій внесок в благодійну скриньку. Після гри організатори матчу нагодували футболістів смачною ухою та кашею. 

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