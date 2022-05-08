Джерело - Чемпіон.
У 36 турі французької Ліги 1 відбулися чотири матчі.
Вінгер Шахтаря Тете вийшов у стартовому складі Ліона та відзначився гольовою передачею.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
36 тур, 08 травня
Мец - Ліон 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 27 Пажо, 2:0 - 40 Ламкель, 2:1 - 43 Дембеле, 2:2 - 84 Дембеле, 3:2 - 90 Булая
Анже - Бордо 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Чо, 2:0 - 36 Менді, 2:1 - 60 Мара, 3:1 - 63 Баокен, 4:1 - 90 Перейра
Клермон - Монпельє 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Рашані, 1:1 - 32 Чотард, 2:1 - 69 Бауо (пен)
Реймс - Ланс 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Зенелі, 1:1 - 56 Сотока, 1:2 - 90+2 Фофана
Лор'ян - Марсель 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Дьєнг, 0:2 - 48 Гендузі, 0:3 - 67 Жерсон
Сьогодні, 8 травня, відбудеться один матч у Лізі 1:
21:45 ПСЖ - Труа