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#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон, #Мец

Джерело - Чемпіон.

У 36 турі французької Ліги 1 відбулися чотири матчі.

Вінгер Шахтаря Тете вийшов у стартовому складі Ліона та відзначився гольовою передачею.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

36 тур, 08 травня

Мец - Ліон 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 27 Пажо, 2:0 - 40 Ламкель, 2:1 - 43 Дембеле, 2:2 - 84 Дембеле, 3:2 - 90 Булая

Анже - Бордо 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Чо, 2:0 - 36 Менді, 2:1 - 60 Мара, 3:1 - 63 Баокен, 4:1 - 90 Перейра

Клермон - Монпельє 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Рашані, 1:1 - 32 Чотард, 2:1 - 69 Бауо (пен)

Реймс - Ланс 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Зенелі, 1:1 - 56 Сотока, 1:2 - 90+2 Фофана

Лор'ян - Марсель 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Дьєнг, 0:2 - 48 Гендузі, 0:3 - 67 Жерсон

Сьогодні, 8 травня, відбудеться один матч у Лізі 1:

21:45 ПСЖ - Труа

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