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Ребров: Зараз ніхто не кричить, що з росії

Сьогодні 08:12 319 0
Український тренер Аль-Айна про те, чи були у нього конфлікти з росіянами
Ребров: Зараз ніхто не кричить, що з росії
#Сергій Ребров

Джерело - tsn.ua.

Український тренер Аль-Айна Сергій Ребров розповів, як громадяни росії зараз поводяться за кордоном і чи були у нього з ними конфлікти.

"Якихось конфліктів чи інцидентів уже немає. Хоча одного разу в ліфті я зустрів одного чоловіка, який вийшов із футболкою "росія". Я його спитав, що він хоче цим показати. Він відповів: "Та це просто футболка". Я сказав, до чого це, коли помирають люди, він вийшов з ліфта і кудись побіг.

Конфліктів немає, але особисто в мене спілкуватися з росіянами немає бажання... але дуже важко ігнорувати, як у цьому випадку з футболкою. Зараз ніхто не кричить, що вони з росії, вони ховаються, основна маса тих, що в Еміратах, розуміють, що відбувається", - розповів Ребров.

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