Колишній гравець збірної України Максим Калиниченко виїхав з росії після початку повномасштабної війни.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Максим Калиниченко не живе в Москві. На другий день війни ми з ним зідзвонилися, поговорили, і він сказав, що збирається виїжджати з Москви, тому що там йому лишатися небезпечно, та й взагалі він не хоче мати нічого спільного з цією країною. Наскільки я розумію, він зараз за кордоном.

Після виїзду з росії він певний час проживав у свого друга Войцеха Ковалевського в Польщі, але потім він змінив місце перебування, і зараз він перебуває за кордоном. Не буду називати, де, бо це не дуже коректно. У нього дуже чітка проукраїнська позиція. Він не хоче взагалі бути пов’язаним з Росією. Зараз він перебуває за межами РФ", – сказав Циганик.