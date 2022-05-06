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Калиниченко виїхав з росії

Сьогодні 21:11 159 0
Ексфутболіст жив у Москві.
Калиниченко виїхав з росії
#Максим Калиниченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець збірної України Максим Калиниченко виїхав з росії після початку повномасштабної війни.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Максим Калиниченко не живе в Москві. На другий день війни ми з ним зідзвонилися, поговорили, і він сказав, що збирається виїжджати з Москви, тому що там йому лишатися небезпечно, та й взагалі він не хоче мати нічого спільного з цією країною. Наскільки я розумію, він зараз за кордоном.

Після виїзду з росії він певний час проживав у свого друга Войцеха Ковалевського в Польщі, але потім він змінив місце перебування, і зараз він перебуває за кордоном. Не буду називати, де, бо це не дуже коректно. У нього дуже чітка проукраїнська позиція. Він не хоче взагалі бути пов’язаним з Росією. Зараз він перебуває за межами РФ", – сказав Циганик.

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