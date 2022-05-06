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Вест Гем може придбати Рафінью з Лідса

Сьогодні 14:59 145 0
Сам Рафінья очікує на рішення Барселони
Вест Гем може придбати Рафінью з Лідса
#Вест Гем, #Лідс, #Рафінья

Джерело - Diario Sport.

Вінгер Лідса Рафінья досі перебуває у сфері інтересів Вест Гема.

Про це повідомляє Diario Sport.

Кілька місяців тому лондонці вже робили пропозицію Лідсу, але її одразу ж відхилили. Тоді команду очолював ще Марсело Б’єлса. Влітку Вест Гем знову спробує підписати бразильця. 

Сам Рафінья очікує на рішення Барселони, яка збирається активувати опцію в його контракті – купити за 25 млн євро в разі вильоту в чемпіоншип. Але "блаугранас" мають й альтернативний варіант, якщо Лідс збереже прописку.

Нагадаємо, ВестГем Ярмоленка програв Айнтрахту у півфіналі Ліги Європи.

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