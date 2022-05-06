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Ребров: Зараз наш благодійний фонд діє через Стаховського

Сьогодні 14:38 191 0
Український тренер розповів про діяльність створеного разом з іншими українськими спортсменами фонду для допомоги армії
Ребров: Зараз наш благодійний фонд діє через Стаховського
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Людям зараз потрібно не забувати про те, що війна триває і варто продовжувати допомагати.

Про це заявив головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Я думаю, що зараз найважливіше не думати про те, що ми вже щось зробили на початку. Вже другий місяць війни, не потрібно про це забувати. Ми повинні допомагати всім, чим можемо. Зараз наш фонд діє через Сергія Стаховського, який буває в зоні бойових дій в Україні. Ми розмовляємо з людьми на передовій, з волонтерами".

  Актуально: Ребров виграв Кубок ОАЕ з Аль-Айном

"Тут в Дубаї я одного разу зустрів в ліфті чоловіка, який вийшов у футболці росії. Я його запитав, що він хоче цим показати. Він відповів: "Та це просто футболка". Я сказав, до чого це, якщо помирають люди. Він побіг кудись. Особисто в мене немає бажання спілкуватися з росіянами", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Стаховський зустрівся з президентом Естонії.

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