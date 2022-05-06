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УПЛ розглядає варіант із проведенням частини наступного сезону в Туреччині

Сьогодні 13:57 218 0
Наразі робоча група вивчає три можливих формати
УПЛ розглядає варіант із проведенням частини наступного сезону в Туреччині
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Керівники клубів УПЛ розглядають одразу декілька варіантів проведення наступного сезону чемпіонату.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі робоча група вивчає три можливих формати. Перший - грати за звичною схемою, другий - перенести всі матчі на Захід України, а третій - розпочати осінню частину сезону за кордоном.

Річ йде насамперед про турецьку Анталью, де українські команди регулярно проводять міжсезонні збори.

Цей варіант є також більш вигідним у фінансовому плані. Окрім того, йдуть розмови про те, щоб зіграти в Польщі або Словаччині.

Нагадаємо, Оболонь розглядає можливість виступів в УПЛ.

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