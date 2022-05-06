УПЛ розглядає варіант із проведенням частини наступного сезону в Туреччині

Джерело - Чемпіон.
Керівники клубів УПЛ розглядають одразу декілька варіантів проведення наступного сезону чемпіонату.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Наразі робоча група вивчає три можливих формати. Перший - грати за звичною схемою, другий - перенести всі матчі на Захід України, а третій - розпочати осінню частину сезону за кордоном.
Річ йде насамперед про турецьку Анталью, де українські команди регулярно проводять міжсезонні збори.
Цей варіант є також більш вигідним у фінансовому плані. Окрім того, йдуть розмови про те, щоб зіграти в Польщі або Словаччині.
Нагадаємо, Оболонь розглядає можливість виступів в УПЛ.