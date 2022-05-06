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Моурінью став першим тренером фіналістом усіх сучасних єврокубків

Сьогодні 08:49 163 0
Португалець виходив у фінал Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Кубку УЄФА та Ліги конференцій
Моурінью став першим тренером фіналістом усіх сучасних єврокубків
#Лестер, #Ліга конференцій, #Моурінью, #Рома, #Феєнорд

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью разом зі своєю командою вийшов у фінал Ліги конференцій, перемігши Лестер у півфінальному матчі (1:0).

59-річний португальський спеціаліст став першим тренером в історії, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Кубку УЄФА та Ліги конференцій. Для нього майбутній матч з Феєнордом буде п’ятим єврокубковим фіналом. 

Усі попередні фінали команді Моурінью виграли.

Фінальний матч між Ромою та Феєнордом відбудеться в Тирані 25 травня. Це буде перший фінал в історії Ліги конференцій.

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