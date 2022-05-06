Моурінью став першим тренером фіналістом усіх сучасних єврокубків

Португалець виходив у фінал Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Кубку УЄФА та Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью разом зі своєю командою вийшов у фінал Ліги конференцій, перемігши Лестер у півфінальному матчі (1:0).

59-річний португальський спеціаліст став першим тренером в історії, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Кубку УЄФА та Ліги конференцій. Для нього майбутній матч з Феєнордом буде п’ятим єврокубковим фіналом.

Усі попередні фінали команді Моурінью виграли.

Фінальний матч між Ромою та Феєнордом відбудеться в Тирані 25 травня. Це буде перший фінал в історії Ліги конференцій.