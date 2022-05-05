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Український арбітр отримав можливість працювати в італійському футболі

Сьогодні 22:09 137 0
Український арбітр отримав можливість працювати в італійському футболі

Джерело - footboom.com.

Український арбітр Олександр Холодило отримав можливість працювати в італійському футболі та розвинути професіональні навички.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За кілька тижнів після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 18-річний український футбольний суддя Олександр Холодило був змушений залишити нашу країну й виїхати до Італії. 

Сєверодонецький арбітр прибув до комуни Корнедо-Вічентіно провінції Віченца з багатостраждального Харкова і швидко звернувся до місцевого суддівського об'єднання Aldo Frezza з питанням про можливість тимчасового продовження кар'єри в Італії. 

За проханням Комітету арбітрів УАФ, за допомогою місцевого футбольного клубу та Італійської федерації футболу, які з великим співчуттям поставилися до українця, Олександр за лічені тижні зміг отримати офіційну реєстрацію та членство в Італійській асоціації суддів (ІАС). А 1 травня Холодило вже дебютував в якості арбітра в чемпіонаті провінції Віченца U-17 у матчі, який видався напрочуд результативним (4:3).

Відзначимо, що український рефері, окрім власне суддівства, уже вивчає італійську мову та вступив до Падуанського університету, щоб продовжити навчання з інформатики, яке він розпочав у Харкові.  Додамо, що Олександр Холодило розпочав футбольну суддівську кар'єру у 2016 році і працював у чемпіонаті Луганської області. У 2020 році він став арбітром Прем'єр-ліги U-19.

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