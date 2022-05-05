Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 18:04 53648
Усик може змінити вагову категорію заради бою з Альваресом
Сьогодні 18:39 295
Зінченко потрапив у збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:25 197
Людмила Кіченок не змогла пробитися до парного фіналу у Мадриді
Сьогодні 18:09 142
Визначились фіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 12:16 330
Ребров виграв Кубок ОАЕ з Аль-Айном
Сьогодні 08:41 382
Манчестер Сіті із Зінченком поступився Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:36 923
Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді
Вчора 20:14 563 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Вчора 19:42 4214
Шевченко може стати президентом Пескари
Вчора 12:57 801
Прямі трансляції

Боруссія може підписати нападника Ювентуса

Сьогодні 19:11 168 0
Дибала потрапив до сфери інтересів клубу з Німеччини
Боруссія може підписати нападника Ювентуса
Фото Getty Images
#Боруссія Дортмунд, #Пауло Дибала, #Ювентус

Джерело - isport.ua.

Нападник Ювентуса Пауло Дибала може перейти до дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Німецький клуб зробив стартову пропозицію 28-річному аргентинцю, який має намір піти зі стану туринського клубу.

Боруссія запропонувала футболісту оклад у розмірі 4,5 мільйона євро на рік після вирахування податків, а також основну роль у команді з огляду на ймовірний відхід форварда Ерлінга Голанда в літнє трансферне вікно.

Раніше захисник Боруссії зацікавив ТОП-клуби.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фанат Дніпра загинув у війні з росією Фанат Дніпра загинув у війні з росією 1327
У росії створять "аналог" Ліги чемпіонів У росії створять "аналог" Ліги чемпіонів 3066
Динамо переграло Базель у благодійному матчі Динамо переграло Базель у благодійному матчі 1364
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 53648
Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 8355
Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:1: огляд матчу ВІДЕО Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:1: огляд матчу ВІДЕО 1983
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182974
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4058
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17053
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38318
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14885
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88539 1