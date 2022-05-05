Дибала потрапив до сфери інтересів клубу з Німеччини

Нападник Ювентуса Пауло Дибала може перейти до дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Німецький клуб зробив стартову пропозицію 28-річному аргентинцю, який має намір піти зі стану туринського клубу.

Боруссія запропонувала футболісту оклад у розмірі 4,5 мільйона євро на рік після вирахування податків, а також основну роль у команді з огляду на ймовірний відхід форварда Ерлінга Голанда в літнє трансферне вікно.

Раніше захисник Боруссії зацікавив ТОП-клуби.