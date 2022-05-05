Джерело - isport.ua.
Нападник Ювентуса Пауло Дибала може перейти до дортмундської Боруссії.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Німецький клуб зробив стартову пропозицію 28-річному аргентинцю, який має намір піти зі стану туринського клубу.
Боруссія запропонувала футболісту оклад у розмірі 4,5 мільйона євро на рік після вирахування податків, а також основну роль у команді з огляду на ймовірний відхід форварда Ерлінга Голанда в літнє трансферне вікно.
Раніше захисник Боруссії зацікавив ТОП-клуби.