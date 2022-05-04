Фанат Дніпра загинув у війні з росією

Джерело - Чемпіон.
У війні із російськими окупантами загинув фанат Дніпра Антон Головченко.
Про це повдіомляє Юджин у Twitter.
"Загинув Головченко Антон, мій гарний друг та фанат ФК Дніпро. В Дніпровському фанатському колі більш відомий як Череп.
Надзвичайно крута людина. Справжній. Україна втратила дуже сильну особистість...", - йдеться в повідомленні.
Загинув Головченко Антон, мій гарний друг та фанат ФК Дніпро.— Юджин (@eugene_fcdd) May 3, 2022
В Дніпровському фанатському колі більш відомий як Череп.
Надзвичайно крута людина. Справжній. Україна втратила дуже сильну особистість...
Спочивай мій друже... pic.twitter.com/h9FcOuKf7m