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Фанат Дніпра загинув у війні з росією

Сьогодні 22:55 184 0
Фанат Дніпра загинув у війні з росією

Джерело - Чемпіон.

У війні із російськими окупантами загинув фанат Дніпра Антон Головченко.

Про це повдіомляє Юджин у Twitter.

"Загинув Головченко Антон, мій гарний друг та фанат ФК Дніпро. В Дніпровському фанатському колі більш відомий як Череп.

Надзвичайно крута людина. Справжній. Україна втратила дуже сильну особистість...", - йдеться в повідомленні.

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