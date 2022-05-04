Ньюкасл готує трансфер Лінгарда

Джессі Лінгард влітку змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард остаточно вирішив залишити клуб.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст не має стабільної ігрової та не хоче продовжувати контракт із рідним клубом, який розрахований до літа 2022 року.

Ньюкасл був зацікавлений у придбанні Лінгарда взимку, але цей трансфер заблокував Ральф Рангнік через епідемію травм. Проте, "сороки" досі зацікавлені в підписанні хавбека.

Відзначається, що сам футболіст був не проти приєднатись до Ньюкасла через брак ігрової практики ще в зимове трансферне вікно.

В поточному сезоні Лінгард зіграв у 22 матчах за МЮ, в основному виходячи на заміну, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.

Нагадаємо, Мілан та Ювентус лідирують в боротьбі за Лінгарда.