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У росії створять "аналог" Ліги чемпіонів

Сьогодні 22:27 390 0
У росії хочуть створити "супертурнір"
У росії створять "аналог" Ліги чемпіонів

Джерело - football24.ua.

Керівництво російського футболу після виключення з турнірів УЄФА хоче створити внутрішній "аналог" Ліги чемпіонів.

Про це повдіомляє Спорт-Экспресс.

Базова ідея – відродити Кубок Прем'єр-ліги, який "прожив" рівно один розіграш у сезоні 2002/03. Взяти участь у турнірі зможуть 16 представників елітного дивізіону Росії з наступного сезону. Їх поділять на 4 групи, а система жеребкування сліпо вкрадена в УЄФА.

Перший кошик – 1-4 команда за підсумками поточного чемпіонату, другий – 5-8 команда, третій – 9-12, четвертий – двоє новачків, які напряму вийдуть з ФНЛ, і переможці двох стикових пар між 13-14 місцем Прем'єр-ліги та представниками ФНЛ.

Нагадаємо, УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023

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