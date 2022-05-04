Барселона хоче зберегти Траоре

Джерело - Чемпіон.
Барселона розраховує зберегти орендованого у Вулвергемптона нападника Адама Траоре.
Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За інформацією джерела, іспанський клуб хоче здійснити обмін. Барселона не може заплатити Вулвергемптону необхідну суму, тому оцінює можливість відправити в англійський клуб одного зі своїх гравців.
Раніше повідомлялося, що іспанська команда має опцію викупу футболіста за 30 млн євро. Траоре – вихованець Барселони. Нападник перебував у структурі клубу з 2004 по 2015 рік.
Цього сезону Траоре в 15 матчах за Барселону віддав чотири результативні передачі.