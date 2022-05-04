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Барселона хоче зберегти Траоре

Сьогодні 20:39 69 0
Адама Траоре може залишитися у Барселоні
Барселона хоче зберегти Траоре
Фото - gettyimages
#Барселона, #Вулвергемптон, #Футбольні трансфери, #Адама Траоре

Джерело - Чемпіон.

Барселона розраховує зберегти орендованого у Вулвергемптона нападника Адама Траоре.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, іспанський клуб хоче здійснити обмін. Барселона не може заплатити Вулвергемптону необхідну суму, тому оцінює можливість відправити в англійський клуб одного зі своїх гравців.

Раніше повідомлялося, що іспанська команда має опцію викупу футболіста за 30 млн євро. Траоре – вихованець Барселони. Нападник перебував у структурі клубу з 2004 по 2015 рік.

Цього сезону Траоре в 15 матчах за Барселону віддав чотири результативні передачі.

Раніше агенти Гаві зустрінуться з представниками Барселони.

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