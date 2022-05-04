Тоттенгем спробує підписати Соучека та Бастоні влітку

Джерело - The Times.
Лондонський Тоттенгем розпочав підготовку до літньої трансферної кампанії.
Про це повідомляє The Times.
"Шпори" мають намір підписати півзахисника Вест Гема Томаша Соучека. Конте особисто зацікавлений в трансфері 27-річного чеха. Тоттенгем готовий заплатити за хавбека 40 мільйонів євро.
Тренерський штаб досі вважає необхідним придбання ще одного центрального захисника. Як і взимку, Конте пропонуватиме домовитись з Інтеромпро перехід Алессандро Бастоні.
При цьому Тоттенгем також хоче розлучитися з деякими футболістами. Серед них - вінгер Стевен Бергвейн.
Нагадаємо, Гнабрі може перейти в Арсенал або Тоттенгем.