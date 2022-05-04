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Тоттенгем спробує підписати Соучека та Бастоні влітку

Сьогодні 15:16 186 0
"Шпори" розпочали активну трансферну кампанію
Тоттенгем спробує підписати Соучека та Бастоні влітку
#Арсенал (Лондон), #Бастоні, #Вест Гем, #Інтер, #Тоттенгем, #Томаш Соучек

Джерело - The Times.

Лондонський Тоттенгем розпочав підготовку до літньої трансферної кампанії.

Про це повідомляє The Times.

"Шпори" мають намір підписати півзахисника Вест Гема Томаша Соучека. Конте особисто зацікавлений в трансфері 27-річного чеха. Тоттенгем готовий заплатити за хавбека 40 мільйонів євро.

Тренерський штаб досі вважає необхідним придбання ще одного центрального захисника. Як і взимку, Конте пропонуватиме домовитись з Інтеромпро перехід Алессандро Бастоні.

При цьому Тоттенгем також хоче розлучитися з деякими футболістами. Серед них - вінгер Стевен Бергвейн.

Нагадаємо, Гнабрі може перейти в Арсенал або Тоттенгем.

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