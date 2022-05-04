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Трансфер Нереса під загрозою зриву через запити бразильця

Сьогодні 11:49 159 0
Бенфіку не влаштовує зарплата гравця
Трансфер Нереса під загрозою зриву через запити бразильця
#Бенфіка, #Шахтар, #Давід Нерес

Джерело - A Bola.

Трансфер вінгера Шахтаря Давіда Нереса в Бенфіку може не відбутися.

Про це повідомляє A Bola.

На останніх етапах перемовин португальці зіткнулися з проблемою. У Шахтарі Нерес отримував по контракту понад 3 мільйони євро на рік, що становить завелику суму для Бенфіки.

Зазначається, що сам футболіст готовий піти на зменшення зарплати, але компроміс досі не досягнутий.

На трансфері Нереса наполягає особисто головний тренер команди Роджер Шмідт.

Раніше повідомлялося, що Нерес погодився на трансфер у Бенфіку.

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