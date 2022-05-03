Матч відбудеться 12 червня

Джерело - Чемпіон.

Екснаставник Дженоа та збірної України Андрій Шевченко зіграє у благодійному матчі під егідою Unicef.

Колишній форвард зіграє у складі збірної світи проти збірної Англії.

"Ще ніколи гра не була такою важливою для мене", — відзначив Шевченко.

Матч відбудеться 12 червня в Лондоні на Олімпійському стадіоні.