Джерело - Чемпіон.
Екснаставник Дженоа та збірної України Андрій Шевченко зіграє у благодійному матчі під егідою Unicef.
Колишній форвард зіграє у складі збірної світи проти збірної Англії.
"Ще ніколи гра не була такою важливою для мене", — відзначив Шевченко.
Матч відбудеться 12 червня в Лондоні на Олімпійському стадіоні.
Look who answered the call! 👀— Soccer Aid (@socceraid) May 3, 2022
Andriy Shevchenko (@jksheva7) is back with #SoccerAid for @unicef_uk this summer. 💙💛
📆 12 June
🏟️ @LondonStadium
🎟️ https://t.co/TFDwZ3rhoy pic.twitter.com/EERUb34jG8