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Шевченко зіграє у благодійному матчі

Вчора 21:57 283 0
Матч відбудеться 12 червня
Шевченко зіграє у благодійному матчі
Фото - gettyimages
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Екснаставник Дженоа та збірної України Андрій Шевченко зіграє у благодійному матчі під егідою Unicef.

Колишній форвард зіграє у складі збірної світи проти збірної Англії.

"Ще ніколи гра не була такою важливою для мене", — відзначив Шевченко.

Матч відбудеться 12 червня в Лондоні на Олімпійському стадіоні.

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