Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри

Головний тренер Карло Анчелотті може завершить кар'єру після роботи з мадридським клубом.

Про це розповів сам італійський фахівець в інтерв'ю Prime Video.

"Ймовірно, я закінчу кар'єру після цього етапу у Реалі. Але якщо Реал захоче, щоб я залишився тут ще на 10 років, я залишуся тут ще на 10 років.

Я хотів би побути з онуками, поїхати у відпустку з дружиною. Є стільки речей, які мені довелося відкласти... Хочу побувати там, де ніколи не був. Я ніколи не був в Австралії, ніколи не був у Ріо-де-Жанейро. Хочу частіше відвідувати сестру.

На жаль, всього зробити неможливо, тому коли я закінчу кар'єру, я займуся цим", – розповів Анчелотті.