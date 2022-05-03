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Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри

Вчора 22:38 301 0
Карло Анчелотті прокоментував своє майбутнє у футболі
Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Ла-Ліга, #Карло Анчелотті

Джерело - marca.com.

Головний тренер Карло Анчелотті може завершить кар'єру після роботи з мадридським клубом.

Про це розповів сам італійський фахівець в інтерв'ю Prime Video.

"Ймовірно, я закінчу кар'єру після цього етапу у Реалі. Але якщо Реал захоче, щоб я залишився тут ще на 10 років, я залишуся тут ще на 10 років.

Я хотів би побути з онуками, поїхати у відпустку з дружиною. Є стільки речей, які мені довелося відкласти... Хочу побувати там, де ніколи не був. Я ніколи не був в Австралії, ніколи не був у Ріо-де-Жанейро. Хочу частіше відвідувати сестру.

На жаль, всього зробити неможливо, тому коли я закінчу кар'єру, я займуся цим", – розповів Анчелотті.

Нагадаємо, Анчелотті - перший тренер, який вигравав чемпіонати ТОП-5 ліг Європи.

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