Інтер хоче зберегти Лаутаро

Інтер не планує продавати лідера атаки

Інтер не планує продавати аргентинського нападника Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє Football Italia.

Клуб знає про зацікавленість в гравцеві зі сторони Арсеналу та Манчестер Юнайтед, але не має наміру погоджуватись на продаж.

Боси "нерадзуррі" розуміють, що через нестачу коштів їм доведеться продавати футболістів влітку. Вони склали список гравців, яких готові виставити на трансфер.

Серед них форвард Андреа Пінамонті, який наразі виступає в Емполі на правах оренди. Його оцінюють у 25 млн євро.

Другий кандидат на продаж — нападник Мартін Сатріано. Він зараз також у оренді у французькому Бресті. Його Інтер оцінив у 15 млн.

Нагадаємо, Інтер може купити Марсьяля або Девіда влітку.