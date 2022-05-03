FC Juventus та Parimatch Ukraine продовжують допомагати українцям

Наша мета - зібрати МІЛЬЙОН гривень допомоги Україні!

Джерело - Чемпіон.

Україна сьогодні - головна тема світових медіа й Італія не виняток. Саме тому, один із найвідоміших футбольних клубів світу, партнер Parimatch FC Juventus зголосився допомогти нашій країні.

Клуб надав ексклюзивний м'яч з автографами гравців. "Юве" зараз змагається за скудетто Серії А - тим цінніша увага клубу до України. М'яч з автографами гравців можеш отримати саме ти! Бери участь та перемагай в нашому аукціоні. Разом ми зібрали вже 374 тисяч грн. Наша мета - зібрати МІЛЬЙОН гривень допомоги Україні!

Нагадуємо, мета аукціону - зібрати додаткові кошти на нагальні потреби України й українців: ліки, бронежилети та тепловізори.

Аукціон вже розпочався та проходить на офіційній сторінці Parimatch Ukraine у ​​Instagram. Кожен бажаючий може написати у коментарях до посту суму, за яку готовий викупити лот (стартова ціна - 15 тис гривень). Аукціон триватиме 72 години, перемагає ставка із найбільшою сумою.

Нагадаємо, це вже дев’ята серія аукціону колекційних речей спортсменів із музею Parimatch Ukraine. Переможці минулих серій вже отримали свої лоти та відправили кошти на допомогу Україні. Загальна сума становить 374 тис грн.