Бондар: Обов'язково побачите збірну України на ЧС-2022 у Катарі

Збірна України обов'язково проб'ється у фінальний турнір ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів захисник Шахтаря Валерій Бондар розповів про цілі

"У гарному настрої вирушаю до розташування збірної України. Адже ми всі зберемося і збірна готуватиметься до дуже важливих ігор. Хочемо порадувати нашу націю, перемогти в цих матчах та показати, що нас не дарма сюди вивезли.

Ця перемога передуватиме тому, що буде в нашій країні. Сподіваємося, наші хлопці також здобудуть перемогу в цій запеклій війні. Обов'язково побачите нашу збірну в Катарі.

Я знаю Олександра Васильовича (Петракова, – прим.) як вимогливого тренера, який завжди вимагатиме перемоги й результату незважаючи ні на що. На чолі національної збірної завжди був, є і буде результат, тому мотивація всіх гравців буде позамежною. Усі хочуть поїхати на чемпіонат світу, адже збірна України давно там не була", – розповів Бондар.