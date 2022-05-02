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Коноплянка: Президент клубу сказав, що я зіграв як лайно

Сьогодні 18:12 47 0
Коноплянка прокоментував жарт президента Краковії
Коноплянка: Президент клубу сказав, що я зіграв як лайно
#Євген Коноплянка, #Краковія

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Краковії Євген Коноплянка оцінив матч проти Вісли.

Про це розповів сам футболіст.

"Перед матчем партнери мені розповідали, що в цьому протистоянні б’ються, а не грають. Атмосфера? Чудова. Але, на жаль, мені не вдалося відзначитися.

Я за всю свою кар’єру часто брав участь в подібних зустрічах. Севілья проти Бетіса, або ж Дніпро проти Металіста. Це команди не з одного міста, але ми також билися за результат.

Тільки що до роздягальні зайшов президент і пожартував, що я зіграв як лайно. Це було весело. "Чому ти не забив, ти ж Євген Коноплянка? Я був впевнений перед матчем, що ти заб’єш". Ну але я йому пояснив, чому так сталося. Деколи так буває, це як в казино. Ти ставиш на чорне, а тут червоне.

Дербі з Ракувом наступного тижня? З президентом про це також розмовляли. Він хороший мотиватор. Це стало для мене несподіванкою. Правда, не розповім, що він точно сказав. Тепер маємо тиждень, щоб відпочити", – розповів Коноплянка.

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