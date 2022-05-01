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Шахтар закликав міжнародну спільноту врятувати людей у Маріуполі

Сьогодні 16:33 223 0
"Гірники" вийшли на матч з Хайдуком у футболках з написом Save Mariupol
Шахтар закликав міжнародну спільноту врятувати людей у Маріуполі
#Хайдук, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар звернувся до цивілізованого світу з проханням урятувати людей у Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Футболісти донецького клубу вийшли на поле стадіону Полюд в Спліті (Хорватія) у футболках з написом Save Mariupol та з прапорами України на спинах.

"Цивілізований світ має зробити все, щоб урятувати людей у Маріуполі. Металургійний завод Азовсталь піддається постійним бомбардуванням російських військ. У той час, коли в його підвалах тисячі людей. Діти на Азовсталі вже понад 2 місяці не бачили сонця. У них закінчується їжа, у них обмаль води, їх намагаються вбити, але Азовсталь не здається. Азовсталь - це символ опору та боротьби за життя. А життя має перемогти", - йдеться у заяві Шахтаря

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