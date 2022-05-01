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Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А

Сьогодні 20:57 524 0
Відбулися матчі Серії А
Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А
#Венеція, #Мілан, #Рома, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У 35 турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
35 тур, 1 травня

Ювентус - Венеція 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Бонуччі, 1:1 - 71 Араму, 2:1 - 76 Бонуччі

Емполі - Торіно 1:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Зурковскій, 1:1 - 79 Белотті(П), 1:2 - 87 Белотті(П), 1:3 - 90+6 Белотті

Мілан - Фіорентина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 82 Леау

Удінезе - Інтер 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Перішич, 0:2 - 39 Мартінес, 1:2 - 72 Пуссето

Сьогодні, 1 травня, в італійській Серії А відбудеться ще один матч:

21:45. Рома - Болонья

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