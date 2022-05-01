Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 35 турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
35 тур, 1 травня
Ювентус - Венеція 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Бонуччі, 1:1 - 71 Араму, 2:1 - 76 Бонуччі
Емполі - Торіно 1:3 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Зурковскій, 1:1 - 79 Белотті(П), 1:2 - 87 Белотті(П), 1:3 - 90+6 Белотті
Мілан - Фіорентина 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 82 Леау
Удінезе - Інтер 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 12 Перішич, 0:2 - 39 Мартінес, 1:2 - 72 Пуссето
Сьогодні, 1 травня, в італійській Серії А відбудеться ще один матч:
21:45. Рома - Болонья