Санін: Ми дізналися, що таке пекло

Віцепрезидент футбольного клубу Маріуполь Андрій Санін розповів, що відбувалося у Маріуполі, і що йому довелося пережити.

"Є метафізичне поняття пекло, то там воно було фізично реалізовано. Це було справжнє пекло. Коли ти кожну мить чекаєш своєї смерті та смерті близьких. Ти розумієш, що нічого не можеш зробити, це так складно психологічно. Тут навіть не такі страшні голод, холод, спрага, які у нас були, а постійне очікування смерті - це просто жахливо.

Місто стерли з лиця землі. Навіть не дивилися, цивільні об'єкти чи ні, просто знищували. Це справжній геноцид.

Від рук росіян ситуація в Маріуполі гірша, ніж у Сирії. Вони переплюнули себе. З чим викликано це звірство до нашого міста, я не можу зрозуміти", - сказав Санін.