Трабзонспор став чемпіоном Туреччини вперше за 38 років

Джерело - Чемпіон.
У матчі 35-го туру турецької Суперліги Трабзонспор зіграв унічию з Антальяспором (2:2) і за три тури до фінішу чемпіонату забезпечив собі золоті медалі.
Чемпіоном Трабзонспор став уперше за 38 (!) років. Востаннє клуб із Трабзона вигравав національну першість у сезоні 1983/84. Усього ж на рахунку Трабзонспора сім перемог у чемпіонаті.
За три тури до фінішу Трабзонспор випереджає Фенербахче, який йде другим на 9 очок, маючи при цьому перевагу у особистих зустрічах.
Зазначимо, що традиційні фаворити чемпіонату разом із Фенербахче - Бешикташ та Галатасарай за три тури до кінця чемпіонату займають 9 та 12 місце у турнірній таблиці відповідно.
🏆 2021-2022 Sezonu Süper Lig Şampiyonu TRABZONSPOR! ❤️💙 pic.twitter.com/kOVCBMrghV— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 30, 2022