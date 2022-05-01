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Трабзонспор став чемпіоном Туреччини вперше за 38 років

Сьогодні 08:08 180 0
Трабзонспор став чемпіоном Туреччини вперше за 38 років
#Трабзонспор

Джерело - Чемпіон.

У матчі 35-го туру турецької Суперліги Трабзонспор зіграв унічию з Антальяспором (2:2) і за три тури до фінішу чемпіонату забезпечив собі золоті медалі.

Чемпіоном Трабзонспор став уперше за 38 (!) років. Востаннє клуб із Трабзона вигравав національну першість у сезоні 1983/84. Усього ж на рахунку Трабзонспора сім перемог у чемпіонаті.

За три тури до фінішу Трабзонспор випереджає Фенербахче, який йде другим на 9 очок, маючи при цьому перевагу у особистих зустрічах.

Зазначимо, що традиційні фаворити чемпіонату разом із Фенербахче - Бешикташ та Галатасарай за три тури до кінця чемпіонату займають 9 та 12 місце у турнірній таблиці відповідно.

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