Динамо вивезло батька Віктора Циганкова

Динамо за спецдозволом вивезло за кордон 37 людей.

Про це повідомляє Українська правда.

Джерелу вдалося розізнати перелік усіх членів делегації. Окрім основного складу першої команди, членів її тренерського штабу, медичного та адміністративного персоналу, в список також потратили тренери ДЮСШ.

Про деяких осіб немає згадок на офіційному сайті клубу. Серед них, наприклад, батько Віктора Циганкова, Віталій Циганков. Він вказаний як тренер воротарів. Така ж ситуація в Олексія Кашпура (представник міжнародного відділу клубу), Ігора Конівця (лікар) та Дмитра Сніткіна (водій).

Перелік усіх членів делегації за виключенням футболістів основного складу виглядає наступним чином:

Анатолій Волк – менеджер клубу, керівник делегації; Олег Гусєв – помічник головного тренера; Віталій Кулиба – тренер з фізпідготовки першої команди; Андрій Шморгун – лікар команди; Ігор Шморгун – лікар команди; Ігор Конівець – в списку вказаний як лікар, хоча на офіційному сайті його імені немає в переліку персоналу першої команди; Анатолій Сосінович – медичний персонал, масажист; Василь Ященко – медичний персонал, масажист; Олександр Лемішко – адміністратор команди; Андрій Шахов – журналіст клубної медіа-служби; Дмитро Сніткін – в списку вказаний як водій (команда виїжджала за кордон автобусом); Олексій Кашпур – в списку вказаний як представник міжнародного відділу клубу, згадок на офіційному сайті клубу про нього немає. Ймовірно, родич адміністратора команди Віктора Кашпура; Олексій Дроценко – тренер ДЮСШ "Динамо"; Павло Чередніченко – тренер ДЮСШ "Динамо"; Всеволод Романенко – тренер воротарів ДЮСШ "Динамо"; Віталій Циганков – в списку вказаний як тренер воротарів, батько Віктора Циганкова. Раніше дійсно працював у клубній ДЮСШ, на сьогодні згадок на офіційному сайті клубу немає; Ілля Гаджук – гравець U-19, який чомусь потрапив у перелік першої команд.

Нагадаємо, Циганков пропускає матчі Динамо через травму.