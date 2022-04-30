Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
28.04.2022 16:31 51070
Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Лідс, Ліверпуль переграв Ньюкасл. Результати 35 туру АПЛ
Сьогодні 21:33 713
Баварія поступилась Майнцу, Бохум вирвав перемогу у Боруссії Д. Результати 32 туру Бундесліги
Сьогодні 21:24 334
Реал - чемпіон Ла-Ліги 2021/22
Сьогодні 19:22 266
Ястремська поступилась у другому колі турніру у Мадриді
Сьогодні 17:50 252
Помер відомий футбольний агент Райола
Сьогодні 17:13 510
Завацька виграла парний турнір у Загребі
Сьогодні 16:37 443
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Сьогодні 10:54 263
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
Сьогодні 09:39 277
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Вчора 22:39 416
Прямі трансляції

Динамо за спецдозволом вивезло за кордон 37 людей

Сьогодні 21:50 196 0
Динамо вивезло батька Віктора Циганкова
Динамо за спецдозволом вивезло за кордон 37 людей
#Динамо Київ

Джерело - pravda.com.ua.

Динамо за спецдозволом вивезло за кордон 37 людей.

Про це повідомляє Українська правда.

Джерелу вдалося розізнати перелік усіх членів делегації. Окрім основного складу першої команди, членів її тренерського штабу, медичного та адміністративного персоналу, в список також потратили тренери ДЮСШ.

Про деяких осіб немає згадок на офіційному сайті клубу. Серед них, наприклад, батько Віктора Циганкова, Віталій Циганков. Він вказаний як тренер воротарів. Така ж ситуація в Олексія Кашпура (представник міжнародного відділу клубу), Ігора Конівця (лікар) та Дмитра Сніткіна (водій).

Перелік усіх членів делегації за виключенням футболістів основного складу виглядає наступним чином:

Анатолій Волк – менеджер клубу, керівник делегації; Олег Гусєв – помічник головного тренера; Віталій Кулиба – тренер з фізпідготовки першої команди; Андрій Шморгун – лікар команди; Ігор Шморгун – лікар команди; Ігор Конівець – в списку вказаний як лікар, хоча на офіційному сайті його імені немає в переліку персоналу першої команди; Анатолій Сосінович – медичний персонал, масажист; Василь Ященко – медичний персонал, масажист; Олександр Лемішко – адміністратор команди; Андрій Шахов – журналіст клубної медіа-служби; Дмитро Сніткін – в списку вказаний як водій (команда виїжджала за кордон автобусом); Олексій Кашпур – в списку вказаний як представник міжнародного відділу клубу, згадок на офіційному сайті клубу про нього немає. Ймовірно, родич адміністратора команди Віктора Кашпура; Олексій Дроценко – тренер ДЮСШ "Динамо"; Павло Чередніченко – тренер ДЮСШ "Динамо"; Всеволод Романенко – тренер воротарів ДЮСШ "Динамо"; Віталій Циганков – в списку вказаний як тренер воротарів, батько Віктора Циганкова. Раніше дійсно працював у клубній ДЮСШ, на сьогодні згадок на офіційному сайті клубу немає; Ілля Гаджук – гравець U-19, який чомусь потрапив у перелік першої команд.

Нагадаємо, Циганков пропускає матчі Динамо через травму.

Коментарі ()
Популярне зараз
Інсайдер назвав ім'я нових власників Челсі Інсайдер назвав ім'я нових власників Челсі 802
Севілья не переграла Кадіс у 34 турі Ла-Ліги Севілья не переграла Кадіс у 34 турі Ла-Ліги 641
ПСЖ втратив перемогу над Страсбуром у 35 турі Ліги 1 ПСЖ втратив перемогу над Страсбуром у 35 турі Ліги 1 720
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5652
Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Лідс, Ліверпуль переграв Ньюкасл. Результати 35 туру АПЛ Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Лідс, Ліверпуль переграв Ньюкасл. Результати 35 туру АПЛ 713
Легендарний тенісист отримав тюремний термін у Великій Британії Легендарний тенісист отримав тюремний термін у Великій Британії 1342
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6810
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 18805
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12425
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 243349
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11332
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15102 5