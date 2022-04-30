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Наполі знищив Сассуоло, Сампдорія Супряги перемогла Дженоа. Результати 35 туру Серії А

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Результати 35 туру Серії А
Наполі знищив Сассуоло, Сампдорія Супряги перемогла Дженоа. Результати 35 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 35 туру італійської Серії А.

Український нападник Сампдорії Владислав Супряга матч з Дженоа провів на лаві запасних. Водночас півзахисник Спеції Віктор Коваленко на 82-й хвилині вийшов на поле у матчі з Лаціо.

Чемпіонат Італії - Серія А
35 тур, 30 квітня

Кальярі - Верона 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Барак, 0:2 - 44 Капрарі, 1:2 - 57 Жоау

Наполі - Сассуоло 6:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 7 Кулібалі, 2:0 - 15 Осімхен, 3:0 - 19 Лосано, 4:0 - 21 Мертенс, 5:0 - 54 Мертенс, 6:0 - 80 Ррахмані, 6:1 - 87 Лопез

Сампдорія - Дженоа 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Сабірі

Спеція - Лаціо 3:4 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Аду, 1:1 - 33 Іммобіле, 2:1 - 35 Агудело, 2:2 - 54 Проведел (автогол), 3:2 - 56 Христов, 3:3 - 68 Мілінкович-Савич, 3:4 - 90 Ачербі

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