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28.04.2022 16:31 51070
Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Лідс, Ліверпуль переграв Ньюкасл. Результати 35 туру АПЛ
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Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Лідс, Ліверпуль переграв Ньюкасл. Результати 35 туру АПЛ

Сьогодні 21:33 713 0
Результати 35 туру АПЛ
Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Лідс, Ліверпуль переграв Ньюкасл. Результати 35 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги.

Український оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов на поле на 60-й хвилині гри.

Чемпіонат Англії - АПЛ

35 тур, 30 квітня

Ньюкасл Юнайтед - Ліверпуль 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Кейта

Астон Вілла - Норвіч 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Воткінс, 2:0 - 90+3 Інгс

Вотфорд - Бернлі 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Тарковскі (автогол), 1:1 - 83 Корк, 1:2 - 86 Браунхілл

Вулвергемптон - Брайтон 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Макаллістер (пен), 0:2 - 70 Троссард, 0:3 - 86 Біссума

Саутгемптон - Крістал Пелес 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Ромеу, 1:1 - 60 Езе, 1:2 - 90+2 Заха

Лідс - Манчестер Сіті 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Родрі, 0:2 - 54 Аке, 0:3 - 78 Жезус, 0:4 - 90+3 Фернандінью

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