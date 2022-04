Хамес Родрігес хоче повернутися до Європи

Колумбійський хавбек Хамес Родрігес, який з вересня минулого року виступає в Катарі за Аль-Раян, хоче повернутись до Європи.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Найближчим часом агент Хамеса Родрігеса вже розпочне переговори з європейськими клубами щодо переходу колумбійця.

James Rodriguez wants to leave Al Rayyan in the next months. The plan is to come back to European football as soon as possible. 👀🇨🇴 #transfers



His agent will open discussions with clubs in the coming weeks, as per @PSierraR. pic.twitter.com/sxYSZCooqO