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Хамес Родрігес хоче повернутися до Європи

Сьогодні 14:55 150 0
Хавбек не хоче затримуватись у Катарі
Хамес Родрігес хоче повернутися до Європи

Джерело - Чемпіон.

Колумбійський хавбек Хамес Родрігес, який з вересня минулого року виступає в Катарі за Аль-Раян, хоче повернутись до Європи.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Найближчим часом агент Хамеса Родрігеса вже розпочне переговори з європейськими клубами щодо переходу колумбійця.

З вересня минулого року Родрігес встиг провести 15 матчів за Аль-Айн. У них хавбек відзначився 5 голами та 7 асистами.

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