Хамес Родрігес хоче повернутися до Європи

Хавбек не хоче затримуватись у Катарі

Джерело - Чемпіон.

Колумбійський хавбек Хамес Родрігес, який з вересня минулого року виступає в Катарі за Аль-Раян, хоче повернутись до Європи.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Найближчим часом агент Хамеса Родрігеса вже розпочне переговори з європейськими клубами щодо переходу колумбійця.

James Rodriguez wants to leave Al Rayyan in the next months. The plan is to come back to European football as soon as possible. 👀🇨🇴 #transfers



His agent will open discussions with clubs in the coming weeks, as per @PSierraR. pic.twitter.com/sxYSZCooqO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2022

З вересня минулого року Родрігес встиг провести 15 матчів за Аль-Айн. У них хавбек відзначився 5 голами та 7 асистами.