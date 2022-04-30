Манчіні може очолити Тоттенгем

Поттер - ще один претендент на посаду наставника Шпор

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні може змінити Антоніо Конте на посаді наставника Тоттенгема.

Про це повідомляє The Telegraph.

Керівництво Шпор вивчає можливість призначення Манчіні на той випадок, якщо Конте вирішить залишити клуб після завершення сезону та погодиться очолити ПСЖ. Ще одним претендентом на цю посаду називається нинішній менеджер Брайтона Грем Поттер.

Роберто Манчіні поки що залишається головним тренером збірної Італії. Нагадаємо, Скуадра Адзурра не зуміла пробитися на чемпіонат світу 2022 року у Катарі.

Антоніо Конте очолив Тоттенхем у ході нинішнього сезону. Під його керівництвом Шпори посідають п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. 1 травня лондонська команда зіграє проти Лестера у рамках АПЛ.