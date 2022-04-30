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Баварія запропонувала Гнабрі новий контракт

Сьогодні 13:55 182 0
Баварія запропонувала Гнабрі новий контракт
#Баварія, #Серж Гнабрі

Джерело - Tribuna.com.

Вінгер Баварії Серж Гнабрі не погодився на запропоновані умови пролонгації трудового договору.

Про це повідомляє Bild.

26-річний футболіст отримав пропозицію підписати новий контракт із зарплатнею в 17-19 мільйонів євро на рік. Сама Баварія не збирається платити Гнабрі більше, тому вже розглядає опцію продажу німця влітку.

Термін дії чинного контракту Гнабрі закінчується в середині 2023 року. Вірогідно, керівники Баварії ще раз вийдуть на зв’язок з представниками вінгера, проте не змінюватимуть умови угоди.

В цьому сезоні Гнабрі забив 13 голів та віддав 5 асистів в 31 матчі Бундесліги. 

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