Вест Гем хоче підписати захисника Мавропаноса

Захисник Арсеналу Константінос Мавропанос, який зараз грає за Штутгарт, може продовжити кар’єру у Вест Гемі.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Молотобійці хочуть оформити його повноцінний трансфер. Штутгарт теж має право викупу 24-річного грека.

Мавропанос має контракт з Арсеналом з 2018 року. За цей час провів 8 матчів за першу команду. Його віддавали ще в оренду Нюрнбергу.

