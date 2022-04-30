Дикий: Клуби УПЛ в інших чемпіонатах? Такої пропозиції не надходило

Виконавчий директор УПЛ прокоментував інформацію про те, що українські клуби можуть виступати в наступному сезоні в інших чемпіонатах.

"Особисто до нас такої пропозиції не надходило. На загальних зборах клубів УПЛ, що відбулися 26 квітня, всі підтримали ініціативу, що новостворена робоча група відпрацює всі можливі варіанти розвитку подій. Не виключено, що цей варіант також обговорюватиметься.

Робоча група до 6 травня збере всі питання та побажання від клубів, які потрібно буде вивчити. Наприкінці травня або на початку червня ми плануємо зібратися та вже очно обговоримо всі моменти", - зазначив Дикий.