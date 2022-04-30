Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
28.04.2022 16:31 50990
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Сьогодні 10:54 184
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
Сьогодні 09:39 212
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Вчора 22:39 373
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Вчора 19:54 392
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Вчора 19:25 1345
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Вчора 16:26 337
Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи
Вчора 14:36 885
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
Вчора 12:23 448
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022
28.04.2022 23:45 1625
Прямі трансляції

Дикий: Клуби УПЛ в інших чемпіонатах? Такої пропозиції не надходило

Сьогодні 13:11 180 0
Директор УПЛ - про плани на наступний сезон
Дикий: Клуби УПЛ в інших чемпіонатах? Такої пропозиції не надходило
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Виконавчий директор УПЛ прокоментував інформацію про те, що українські клуби можуть виступати в наступному сезоні в інших чемпіонатах.

"Особисто до нас такої пропозиції не надходило. На загальних зборах клубів УПЛ, що відбулися 26 квітня, всі підтримали ініціативу, що новостворена робоча група відпрацює всі можливі варіанти розвитку подій. Не виключено, що цей варіант також обговорюватиметься.

Робоча група до 6 травня збере всі питання та побажання від клубів, які потрібно буде вивчити. Наприкінці травня або на початку червня ми плануємо зібратися та вже очно обговоримо всі моменти", - зазначив Дикий.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4223
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4540
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2841
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4813
Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна 2478
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5426
Рекомендуємо
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11912
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15023 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15135 12
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93481
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57858
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18825