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ПСЖ зробив щедру пропозицію Дембеле

Сьогодні 12:56 212 0
Парижани хочуть підписати вінгера Барселони
ПСЖ зробив щедру пропозицію Дембеле
#Барселона, #ПСЖ, #Усман Дембеле

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ активно працює над підписанням вінгера Барселони Усмана Дембеле. 

Про це повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті.

Наприкінці сезону 24-річний француз стане вільним агентом.

ПСЖ кілька днів тому запропонував Дембеле контракт із зарплатою в 17 мільйонів євро на рік і з великим підписним бонусом. Поки що гравець відповіді не дав, очікується, що він ухвалить рішення протягом трьох тижнів.

У ПСЖ вбачають у Дембелі заміну Кіліану Мбаппе, який влітку також стане вільним агентом і може піти у Реал. Щодо самого Дембеле, то його пріоритет - залишитися в Барселоні. Заради цього він навіть готовий піти на скорочення зарплати.

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