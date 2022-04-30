ПСЖ зробив щедру пропозицію Дембеле

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ активно працює над підписанням вінгера Барселони Усмана Дембеле.
Про це повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті.
Наприкінці сезону 24-річний француз стане вільним агентом.
ПСЖ кілька днів тому запропонував Дембеле контракт із зарплатою в 17 мільйонів євро на рік і з великим підписним бонусом. Поки що гравець відповіді не дав, очікується, що він ухвалить рішення протягом трьох тижнів.
У ПСЖ вбачають у Дембелі заміну Кіліану Мбаппе, який влітку також стане вільним агентом і може піти у Реал. Щодо самого Дембеле, то його пріоритет - залишитися в Барселоні. Заради цього він навіть готовий піти на скорочення зарплати.
👉🏼 Desde hace varios días, Dembélé tiene sobre la mesa propuesta escrita del PSG: ~17M netos anuales + prima fichaje— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) April 29, 2022
⏳ El PSG no ha recibido respuesta y apremia al galo a decir sí/no. En ~20 días debe resolverse
👇Dembélé prioriza seguir y espera la oferta final del FCB pic.twitter.com/S9BAHjXvFz