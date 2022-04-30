ПСЖ зробив щедру пропозицію Дембеле

Парижани хочуть підписати вінгера Барселони

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ активно працює над підписанням вінгера Барселони Усмана Дембеле.

Про це повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті.

Наприкінці сезону 24-річний француз стане вільним агентом.

ПСЖ кілька днів тому запропонував Дембеле контракт із зарплатою в 17 мільйонів євро на рік і з великим підписним бонусом. Поки що гравець відповіді не дав, очікується, що він ухвалить рішення протягом трьох тижнів.

У ПСЖ вбачають у Дембелі заміну Кіліану Мбаппе, який влітку також стане вільним агентом і може піти у Реал. Щодо самого Дембеле, то його пріоритет - залишитися в Барселоні. Заради цього він навіть готовий піти на скорочення зарплати.