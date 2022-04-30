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Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують

Сьогодні 10:54 88 0
Президент УАФ - про перспективи збірної України
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
#Андрій Павелко

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України не отримає прямої путівки на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Національна, молодіжна та жіноча збірні України, представлятимуть Україну на міжнародних турнірах. І хоча путівку на чемпіонат світу 2022 року у Катарі нам не подарують - ми будемо битися.

Усі розмови про те, що нам можуть подарувати путівку на чемпіонат світу - це лише розмови. З іншого боку, і я вважаю, і Петраков вважає, і Ярмоленко – ми навіть не домовляючись сказали: "Нам ніяких подарунків не потрібно, ми маємо чесно заслужити це право", - зазначив Павелко.

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