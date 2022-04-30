Розіграш УПЛ може стартувати у Польщі

Наступний розіграш української Прем'єр-ліги справді може відбутися поза межами країни.

Про це заявив помічник директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні.

"Чи може чемпіонат України бути проведений в інших країнах? В Італії точно ні. Є багато інших пропозицій, на зразок Польщі. Все залежить від того, чи припиниться ця війна, чи ні. Якщо вона зупиниться, ми готові розпочати сезон, організовуючи його на заході країни, інакше ми оцінюватимемо всі варіанти. Економічно Шахтар ще може триматися, як і Динамо, а ось інші клуби - ні. Все це нас спустошує, бо складно щось спланувати", - сказав Ніколіні.