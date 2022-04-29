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Циганик: Не можна сказати про зникнення всіх українських клубів

Вчора 23:39 215 0
Журналіст - про долю клубів після війни
Циганик: Не можна сказати про зникнення всіх українських клубів
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Ігор Циганик не готовий сказати, що всі українські клуби обов'язково припинять існування через війну.

Про це заявив сам журналіст.

"Не можу сказати, що хтось з клубів уже оголосив про припинення існування. Наразі складно сказати, коли завершиться війна. Багато кажуть, що буквально усі клуби припинять існування. Безумовно, ситуація важка, але багато хто просто піде на зменшення витрат. Клуби не перестануть існувати, але змінить склад на молодіжний, скоротять витрати.

Не бачу зараз повальної історії про зникнення команд. Усі ті, хто любив та вкладав гроші у футбол до війни, люблять і готові вкладати в нього після війни. Але, умовно, якщо вони витрачали 1 мільйон доларів, то витрачатимуть 100 тисяч доларів. Але й так можна грати.

Буде зменшення амбіцій. Говорити про абсолютне зникнення всіх клубів зараз не можна", - сказав Циганик.

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